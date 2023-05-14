الحوار الوطني.. ممثل الوفد: الحكومة أعادت للأحزاب مكانتها بعد سنوات من الإهمال

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ممثل حزب الوفد، نؤمن بأن الأحزاب السياسية هي جزء أساسي من تنظيم الدولة وهي التي ستعبر عن رأي المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين في الشارع.

وأضاف الهضيبي خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، وأن كانت الدولة في وقت مضى أهملت الأحزاب واتجهت إلى الجمعيات ولكنها صححت هذا الخطأ واهتمت بالأحزاب.

وتابع: علينا البحث عن التوافق حول تمثيل انتخابي يرضي الجميع ويتناسب مع وضعنا، مضيفا: من حيث "المبدأ نرى ضرورة وضع ضابطين وهما أولا يسر عملية التصويت ثانياً سرعة عملية الفرز وسرعة إعلان النتائج".

وأوضح أن القائمة النسبية هي أفضل نظام انتخابي للأحزاب، "ولكن في ظل الكوتة المنصوص عليها دستوريا نجد أن الكوتة تمثل 40% من عدد المقاعد، ونرى أن تكون الانتخابات بنظام 50% فردى و50% قائمة مطلقة مغلقة لتمثيل باقي الفئات التي نحتاجها ويصعب تمثيلها بالمجلس".