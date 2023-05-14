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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن في تصادم تروسيكل وشاحنة على طريق الفرافرة الكفاح بالوادي الجديد

لقي رجل مسن مصرعه في حادث تصادم بين دراجة تروسيكل وشاحنة نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى.

 ورد إخطار أمنى إلى  مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين مصرع عمر عطا الله أحمد، 65 عامًا، في تصادم تروسيكل بشاحنة نقل بالطريق الواصل بين قرية "الكفاح"،  ومدينة الفرافرة،وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

زراعة الوادي الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مدارس حقول النخيل

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