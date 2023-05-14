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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

باليه الأوبرا يجسد الأقدار والطبائع البشرية على المسرح الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة، ضمن العروض المميزة التى تقدمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، عرضى كارمينا بورانا ورقصات نلتقى بها بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة احمد فرج وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب مينا حنا ومن اخراج ارمينيا كامل.

ويستمر تقديم العرض لمدة اربعة ليالى تبدأ فى الثامنة والنصف مساء الخميس ، الجمعة ، الاحد ، الاتنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 على المسرح الكبير .

باليه كارمينا بورانا تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل ومستلهم من الانشودة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للموسيقار الالمانى كارل اورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر , الحب والكراهية , والسعادة والألم.

 وتتمحور الفكرة حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها " فورتونا " ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الامل إلى مرارة والعكس .

اما باليه رقصات نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الالمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكى والحديث ويتميز بالابهار الحركى والبصرى.

 ويدور حول  مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لابطال العرض والتى تنوعت بين الخجل ، التردد ، الغرور ، التهور والجدية

الجدير بالذكر ان فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبد المنعم كامل الذى أضاف ليبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شئ .

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فرقة باليه أوبرا القاهرة كورال اوبرا القاهرة الدكتور عبد المنعم كامل

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