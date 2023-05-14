التعليم العالي : اتفاقية وكالة الفضاء الإفريقية تهدف لتعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية بالقارة

أعلن مجلس الوزراء عن موافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن اتفاقية وكالة الفضاء الافريقية هدفها القيام بتعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، إلى جانب تعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.



وأوضح أنه تسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.



وأشار إلى أنه ستسهم وكالة الفضاء الأفريقية من خلال تلك الاتفاقية، في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.