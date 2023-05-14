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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام العرض المسرحي "عن العشق والعشاق" على مسرح الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، ختام العرض المسرحي "عن العشق والعشاق"، والذي أقامته الهيئة الهامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الحالي.

دارت أحداث العرض المسرحي المأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، "روميو وجوليت"، في قالب اجتماعي استعراضي لكن بطابع صعيدي من جنوب مصر، حيث تتفاوت الطبقات الاجتماعية ويظهر خلال الأحداث الصراعات الكبيرة بين عائلتي "العزايزي" و"المناصرة"، فيما تتشابك أحداث المسرحية بعد قصة الحب التي تنشأ بين أحد شباب القرية "رحيم"، وبين فتاة من عائلة المناصرة بدور"، وتحاول العائلتين إجهاض هذا العشق ومنعهما من الزواج.

يذكر أن العرض المسرحي من بطولة مجموعة من فناني فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، من بينهم: أحمد المزين "رحيم"، بسنت شميس "بدور"، نومير عدلي، في دور الشيخ صابر، وفريدة المصري، مصطفى شوشة، أحمد الطحاني، سارة أحمد، بسمله سامح، محمود بيومي، أحمد الصعيدي، محمد شلباية، دراماتورج حسام العجوز، ألحان حسام الشريف، ديكور وملابس رانيا حداد، أشعار مجدي الحمزاوي، استعراضات خالد قنيدة.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استمرارا لعروض مسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

مسرح شركة مصر للغزل والنسيج العرض المسرحي عن العشق والعشاق الهيئة الهامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ويليام شكسبير روميو وجوليت

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