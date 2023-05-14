عشرات الآلاف من الصرب يحتجون ضدّ العنف في البلاد.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد عشرات الآلاف من الصرب يحتجون ضدّ العنف في البلاد.

وأوضحت أن العاصمة الصربية بلغراد شهدت مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرة ضخمة احتجاجا على العنف وعمليات إطلاق النار الجماعية، التي وقعت الأسبوع الماضي في البلاد وخلفت 17 قتيلا، بينهم العديد من الأطفال.

وأشارت إلى أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى البرلمان ثم ساروا باتجاه مقر الحكومة، حيث هتفوا بشعارات مناهضة للرئيس ألكسندر فوتشيتش، وحمل الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمظاهرة لافتة سوداء ضخمة كُتب عليها "صربيا ضد العنف".