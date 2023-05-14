عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عشرات الآلاف من الصرب يحتجون ضدّ العنف في البلاد.. فيديو

عشرات الآلاف من الصرب
عشرات الآلاف من الصرب يحتجون ضدّ العنف في البلاد

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد عشرات الآلاف من الصرب يحتجون ضدّ العنف في البلاد.

وأوضحت أن العاصمة الصربية بلغراد شهدت مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرة ضخمة احتجاجا على العنف وعمليات إطلاق النار الجماعية، التي وقعت الأسبوع الماضي في البلاد وخلفت 17 قتيلا، بينهم العديد من الأطفال.

 

وأشارت إلى أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى البرلمان ثم ساروا باتجاه مقر الحكومة، حيث هتفوا بشعارات مناهضة للرئيس ألكسندر فوتشيتش، وحمل الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمظاهرة لافتة سوداء ضخمة كُتب عليها "صربيا ضد العنف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين.. ننشر تصريحات وزير التموين خلال افتتاح موسم حصاد القمح

منظمة أوبك تحذر من حدوث اضطراب في سوق الطاقة

الحوار الوطني .. المشاركون في جلسة المجتمع الأهلي يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات

الحوار الوطني.. 20 مطلبا للقضاء على كافة أشكال التمييز

ضربات متتالية تهز أسعار الذهب.. وانخفاضات متوقعة خلال الأيام المقبلة

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة والتجميل.. طريقة عمل بودرة قشر الرمان في المنزل

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

عجوز بريطانية تحقق حلم حياتها الخطير داخل السيرك |شاهد

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

فيديو

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ