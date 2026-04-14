السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
أخبار العالم

تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران.. تحذيرات لبنوك دولية واقتراب انتهاء مهلة بيع النفط

القسم الخارجي

كشفت تقارير عن تحرك أمريكي جديد لتشديد الضغط على إيران، حيث وجهت وزارة الخزانة الأمريكية رسائل تحذيرية إلى عدد من الدول، بينها الصين وهونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان، بعد رصد تعاملات مصرفية يشتبه في تسهيلها أنشطة مالية إيرانية غير قانونية، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخزانة أنها تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسات مالية أجنبية يثبت تورطها في دعم الأنشطة الإيرانية، مشددة على أنها ستستخدم كافة أدواتها وصلاحياتها لتعزيز سياسة "الضغط الأقصى" في ظل تعثر المفاوضات المباشرة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة إعفاء مؤقت كانت قد منحته واشنطن للسماح ببيع كميات من النفط الإيراني العالق في البحر. 

وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص، الذي امتد لـ30 يوماً منذ 20 مارس، سينتهي خلال أيام قليلة ولن يتم تمديده.

وكان الهدف من هذا الإجراء المؤقت تخفيف حدة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية، بعدما أدت التوترات العسكرية والتصعيد في المنطقة إلى اضطراب الأسواق، خاصة مع تأثيرات إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج.

ومن المنتظر أن ينتهي سريان الإعفاء في 19 أبريل، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغوط على سوق النفط العالمي.

على صعيد متصل، لم تسفر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران عن أي اتفاق لإنهاء الأزمة، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استئناف المحادثات قريباً، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

