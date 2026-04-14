تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران.. تحذيرات لبنوك دولية واقتراب انتهاء مهلة بيع النفط

كشفت تقارير عن تحرك أمريكي جديد لتشديد الضغط على إيران، حيث وجهت وزارة الخزانة الأمريكية رسائل تحذيرية إلى عدد من الدول، بينها الصين وهونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان، بعد رصد تعاملات مصرفية يشتبه في تسهيلها أنشطة مالية إيرانية غير قانونية، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخزانة أنها تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسات مالية أجنبية يثبت تورطها في دعم الأنشطة الإيرانية، مشددة على أنها ستستخدم كافة أدواتها وصلاحياتها لتعزيز سياسة "الضغط الأقصى" في ظل تعثر المفاوضات المباشرة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة إعفاء مؤقت كانت قد منحته واشنطن للسماح ببيع كميات من النفط الإيراني العالق في البحر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص، الذي امتد لـ30 يوماً منذ 20 مارس، سينتهي خلال أيام قليلة ولن يتم تمديده.

وكان الهدف من هذا الإجراء المؤقت تخفيف حدة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية، بعدما أدت التوترات العسكرية والتصعيد في المنطقة إلى اضطراب الأسواق، خاصة مع تأثيرات إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج.

ومن المنتظر أن ينتهي سريان الإعفاء في 19 أبريل، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغوط على سوق النفط العالمي.

على صعيد متصل، لم تسفر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران عن أي اتفاق لإنهاء الأزمة، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استئناف المحادثات قريباً، دون تأكيد رسمي حتى الآن.