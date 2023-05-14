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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهك القواعد.. زيلينسكي يتعرض لمواقف محرجة في الفاتيكان

زيلينسكي والبابا
زيلينسكي والبابا فرانسيس

قالت صحيفة “Exxpress” النرويجية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتهك عدة قواعد الآداب في وقت واحد، خلال لقاءه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وقالت الصيحفة: “لم يدع زيلينسكي، البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية يتقدم عند مدخل مكتبه”.

وأضافت: “بينما كان البابا لا يزال واقفا، كان الرئيس الأوكراني جالسًا بالفعل على كرسيه ولم ينهض حتى عندما صافحه أحد مستشاري البابا”.

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كما أشارت صحيفة “Exxpress” النرويجية، إلي أن زيلينسكي كان يرتدي في الاجتماع سترة عادية.

وفي وقت سابق، تعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالفعل لموجة انتقادات بسبب مظهره.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس الفاتيكان

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