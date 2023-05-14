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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البوستر الرسمي .. وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء لمهرجان كان

سجادة مهرجان كان
سجادة مهرجان كان

تنتهي إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي من وضع اللمسات النهائية على السجادة الحمراء ونشر البوستر الرسمي في كل أرجاء المدينة الفرنسية.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد. 

 

تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري، وتشهد هذا العام حضور عربي قوي، وأفلام تعرض وتنافس لأول مرة في مسابقاته المختلفة. 

 

بوستر مهرجان كان 

 

وحمل البوستر الرسمي لمهرجان كان هذا العام، صورة الممثلة المخضرمة كاثرين دينوف التي التقطت على إحدى الشواطيء الفرنسية يوم 1 يونيو عام 1968، أثناء تصوير فيلم La Chamade d'Alain Cavalier.

 

وبعد 55 عاما من هذه اللقطة، مازالت كاثرين دينوف التي تبلغ من العمر 79 عاما، نموذج وتجسيد لما يجب أن تكون عليه السينما من جرأة ورومانسية وبهجة، ودائما يعيدها الفن إلى الحياة. 

 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

 

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولى اختيار الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة الفنانة هند صبرى للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

 

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس في العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.

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