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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فوزي: الحوار الوطني قرب وجهات النظر لشكل البرلمان المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني نجحت في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل.

وأكد، خلال تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استعراض أنظمة الانتخاب، ماذا يعني النظام الفردي، ونظام القائمة النسبية، ونظام القائمة المطلقة.

عيوب كل نظام

وأوضح أن المناقشات استعرضت مميزات وعيوب كل نظام، وكل من شارك في الجلسة طرح وجهة نظره، وأن المناقشات دارت حول الشكل الأمثل كيف سيكون، هل سندمج بين نظامين من الثلاثة أم سنعتمد على نظام واحد.
 

الحوار الوطن البرلمان القائمة النسبية القائمة المطلقة القاهرة الإخبارية الحوار الوطني

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