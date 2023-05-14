تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – بابلو جافي – روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٨٢ نقطة، بينما يأتي فريق إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد ٣١.