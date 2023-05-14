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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. افتتاح ملعبى مركزى شباب سيف الدين والكاشف الجديد بمركز الزرقا

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد  ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة..

وفى ختام الجولة ،، افتتحت " المحافظ " الملعب الخماسي بمركز شباب الكاشف الجديد والذى شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن المشروعات المنفذة بهذا القطاع.

وأوضحت " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة،  لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

منال عوض: انضمام محافظة دمياط لشبكة إقليمية لمدن التعلم

دمياط أعمال الاحلال والتجديد إتاحة الفرص احتفالا إحلال وتجديد الاحتفالات بالعيد القومى التنمية المستدامة الشباب والرياضة المشروعات المنفذة

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