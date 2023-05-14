دمياط .. افتتاح ملعبى مركزى شباب سيف الدين والكاشف الجديد بمركز الزرقا

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة..

وفى ختام الجولة ،، افتتحت " المحافظ " الملعب الخماسي بمركز شباب الكاشف الجديد والذى شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن المشروعات المنفذة بهذا القطاع.

وأوضحت " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.