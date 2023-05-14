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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لأسرة النائب محمود بكري

عزاء النائب محمود
عزاء النائب محمود بكري

حرص العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والوزراء على تقديم واجب العزاء للنائب مصطفى بكري، فى شقيقه الراحل النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بمسجد عمر مكرم، الذي غيبه الموت الأربعاء الماضي.

وشارك في العزاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالد البلشي نقيب الصحفيين، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق وعضو المكتب التنفيذي في الكاف، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق، وغيرهم من الحضور.


يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكري، وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من 70 يوما.

وشيع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري، من مسقط رأسه قرية المعنا بمحافظة قنا، بحضور حشد كبير من أهالى القرية ومحبيه. 
 

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عزاء النائب محمود بكري

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