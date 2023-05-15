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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. خبر عاجل بشأنها الآن

رضا حجازي
رضا حجازي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على الطلاب منتصف مايو الجاري .

 

وبناء على تصريح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراءات تحميل ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي ، لإتاحتها رسمياً للطلاب خلال ساعات.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الخانات المخصصة لكتابة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 في البابل شيت  7 خانات فقط تناسب رقم الجلوس المكون من 7 ارقام ، حيث تم إلغاء الخانة الاضافية التي كانت تربك الطلاب العام الدراسي الماضي .

وكان قد تساءل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 ، هل يمكن أن يكتفي الطالب بطباعة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023  من على موقع وزارة التربية والتعليم  بدون استلامه ورقيا من المدرسة؟.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز للطالب الإكتفاء بطباعة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 من الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أنه يجب أن يتسلمه الطالب بنفسه من مدرسته .

خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

للتعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع عدة خطوات هامة :

  • ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اكتب البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب
  • اضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس
  • اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان
  • للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي  عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/
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