عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قطعت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، جزءًا كبيرًا من مقابلة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دفع فيها زيلينسكي الصحيفة للكشف عن خونة مزعومين في صفوف إدارته واتهم مراسليها بغضب بمساعدة روسيا من خلال نشر وثائق مسربة.

 

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست”، نسخة من مقابلة مطولة مع زيلينسكي.

 

وبعد مناقشة حول هجوم أوكرانيا المضاد القادم على ما يبدو ضد القوات الروسية، سألت الصحيفة زيلينسكي عما إذا كانت وكالة المخابرات العسكرية التابعة له لديها “اتصال عبر القناة الخلفية” مع يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة.

ونقلاً عن وثائق البنتاجون التي تم تسريبها مؤخرًا، أوضحت الصحيفة لزيلينسكي أن الجواسيس الأمريكيين لاحظوا اجتماعًا بين الرئيس ورئيس المخابرات العسكرية، كيريل بودانوف في فبراير أخبره فيه بودانوف أنه علم بخطة فاجنر “لزعزعة استقرار مولدوفا”، لكن يمكنه مواجهة ذلك خطته المزعومة من خلال فضح “تعاملاته” مع بريجوزين، وبالتالي تصوير رئيس فاجنر على أنه “خائن يعمل مع أوكرانيا”.

زيلينسكي يصل فرنسا لإجراء محادثات مع ماكرون

زيلينسكي من ألمانيا يجدد مطالبته بـ الانضمام إلى حلف الناتو

ورد زيلينسكي بغضب، في البداية سأل من داخل حكومته قام بتسليم هذه الوثيقة إلى واشنطن بوستن وقال إن “من كان يرتكب الخيانة وهي أفدح جناية في بلادنا”.

 

وعلى الرغم من إخباره بأن الوثيقة لم تأت من كييف، ولكن من واشنطن، طلب زيلينسكي من المحاور أن يكشف “مع أي مسؤول أوكراني تحدثت؟”

 

ولم تنشر صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، حتى الآن قصة بناءً على الوثيقة، وعندما أُبلغت بأنه أول مسؤول أوكراني تحدثت إليه الصحيفة، حث زيلينسكي القائم بإجراء المقابلة على عدم نشر القصة، بحجة أن القيام بذلك من شأنه أن “يثبط عزيمة أوكرانيا”.

فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي روسيا وثائق مسربة أوكرانيا البنتاجون المخابرات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

الانتخابات التركية.. أردوغان يحصل على 49.86% مقابل 44.38% لـ كليتشدار

أدني مستوي.. انخفاض شديد لـ الليرة التركية في أعقاب الانتخابات

فضيحة في ألمانيا بسبب رفع علم أوكرانيا على مبنى بوسط برلين.. تفاصيل

بيان عاجل من رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية بشأن بيانات النتائج الأولية

الانتخابات التركية نحو جولة إعادة.. أردوغان يحصل علي 49.94% وكليتشدار أوغلو 44.3%

تقدم روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء علي باخموت

انتخابات الرئاسة التركية.. كليتشدار يتفوق في إسطنبول وأردوغان يتصدر بـ أنقرة

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

ترشيحاتنا

الانتخابات التركية.. أردوغان يتراجع بشدة أمام كليشدار بعد فرز 93.02% من الأصوات

أحمد موسى يناشد الداخلية بحضور 70 ألف مشجع

كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

هاني حتحوت يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

واشنطن بوست تحذف جزءا كبيرا من مقابلة زيلينسكي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

متنبئ برازيلي شهير يحذر من دلالة يوم تتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

بمكياج بسيط.. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة في حفل خطوبتها

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ