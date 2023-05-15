شبانة: تاو وصل لمستوى عالٍ بفضل كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيرسي تاو جناح فريق الأهلي، وصل إلى مستوى عالٍ تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مؤكدا أنه لو استمر على نفس المستوى لموسمين قادمين سوف يكون أحد أساطير القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "تاو لديه سرعة عالية وقدرة جيدة على المراوغة والتهديف، ورغم أن حارس الترجي أخطأ في الهدف الأول لكن بيرسي تاو سددها على الأرض قوية، والهدف الثاني لعبها بشكل جيد في الزاوية البعيدة بعدما أمسك الكرة وراوغ المدافعين".

وأضاف: "الأهلي دائمًا كان يًعاني في دور المجموعات، ورغم ذلك يصل إلى النهائي في آخر 3 سنوات، وفاز مرتين باللقب القاري، وفي طريقه للصعود للمرة الرابعة على التوالي".

وأكمل: "البعض يحاول تبرير فشله بالتقليل من الأهلي، وأطالب الأندية الآخرى بأن يتخذوا النادي الأهلي قدوة بالنسبة لهم في التمسك بالأمل والطموح من أجل المنافسة بقوة على البطولات".