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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابته خلال مباراة الزمالك ومدة غيابه.. فيديو

صدى البلد

كشف محمد فوزي، حارس نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل إصابته خلال مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري، ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر فوزي، خلال مداخلبة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، أنه أجرى العملية الجراحية اليوم، وأنها تمت بنجاح.

وسرد حارس الإسماعيلي تفاصيل ما حدث له، قائلًا: "الواحد من خبرته في الملاعب والتجارب التي يمر بها شعرت أن في حاجة".

وأضاف فوزي: "بعد الهدف الذي سكن شباكي شعرت بأن في شيء في ساقي، وبعد الهدف لم أتحمل ولم أكن قادرًا على الاستمرار في اللعب، ومنذ أن تعرضت للإصابة شعرت أنها إصابة صعبة".

وأشار فوزي إلى أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر أو شهر ونصف.

وحول اقتراب الإسماعيلي من حسم مسألأة بقائه في الفترة المقبلة، قال فوزي: "لم نحسم مسألة البقاء في الدوري بعد الفوز على الزمالك.. مباريات الإسماعيلي المقبلة صعبة وبمثابة مباريات بست نقاط".

وحول موقف لاعبي الزمالك بعد إصابته مباشرة، قال فوزي: "فرحت بموقف لاعبي الزمالك وتحديدًا شيكابالا ولاعبو الزمالك حرصوا على دعمي بعد الإصابة التي تعرضت لها، وهذا شيء ليس غريبًا عنهم".

 

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