مدير مبيعات.. معلومات عن خطيب أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني، نستعرض ابرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

يدعى محمد الخطيب، بدأ حياته العملية كموظف مبيعات حتى وصل لـ منصب مدير مبيعات في إحدى الشركات، ترك المبيعات واتجه إلى التدريبات واللياقة البدنية والتغذية.

أصبح مدرب لياقة بدنية ويمتلك صالة رياضية، ويقدم محتوى رياضيا عبر حسابه بموقع انستجرام.

وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم “الغربان” مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصوير المشاهد في عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

"الغربان" تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.