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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال كبير من المزارعين.. الزراعة: توريد 2 مليون طن قمح للصوامع خلال الأيام الماضية

توريد القمح
توريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة في ملف القمح.

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وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الموضوع لا يقتصر على مساحات منزرعة يتم إضافتها بشكل جديد رغم أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها مؤخرا”، مؤكدا: “هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري”.

 

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: “ملف القمح يأخذ اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، لتوفير احتياجات المواطن المصري لتأمين الاحتياجات الغذائية”، موضحا: “الدولة تعمل على تحسين انتاجية الأراضي القديمة، وضاعفنا زيادة إنتاج القمح بمعدل زيادة 20 أردب في المتوسط”.

 

واسترسل الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: “نقترب من 2 مليون طن تم توريدهم خلال الأيام الماضية”، لافتا: “إجمالي ما تم توريده من القمح في العام الماضي 4.2 مليون طن”، مؤكدا: “هناك إقبال كبير من المزارعين على عملية توريد القمح هذا العام”.
 

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