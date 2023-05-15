إقبال كبير من المزارعين.. الزراعة: توريد 2 مليون طن قمح للصوامع خلال الأيام الماضية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة في ملف القمح.



وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الموضوع لا يقتصر على مساحات منزرعة يتم إضافتها بشكل جديد رغم أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها مؤخرا”، مؤكدا: “هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها بمحصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري”.

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: “ملف القمح يأخذ اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، لتوفير احتياجات المواطن المصري لتأمين الاحتياجات الغذائية”، موضحا: “الدولة تعمل على تحسين انتاجية الأراضي القديمة، وضاعفنا زيادة إنتاج القمح بمعدل زيادة 20 أردب في المتوسط”.

واسترسل الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،: “نقترب من 2 مليون طن تم توريدهم خلال الأيام الماضية”، لافتا: “إجمالي ما تم توريده من القمح في العام الماضي 4.2 مليون طن”، مؤكدا: “هناك إقبال كبير من المزارعين على عملية توريد القمح هذا العام”.

