لمدة سنة كاملة.. ازاي تحافظ على بطارية آيفون بنسبة 100%؟

من الطبيعي أن يتقلص العمر الخاص بالبطارية حيث أن كل بطارية تنفد مع مرور الوقت، ولا يهم نوع البطارية أو نوع الهاتف الذي يستخدم البطارية، ولكن تكمن المشكلة هي أن بعض المستخدمين يرون أن بطارياتهم تنفد بشكل أسرع من الآخرين مما قد يشكل عبئًا عليهم.

ويشكل استنزاف بطارية هواتف آيفون في وقت قليل دون أسباب واضحة، مصدر قلق كبيرا للمستخدمين، حيث يتأثر أداء البطارية الخاص بهم ويهبط لمستويات متدنية مع استخدامها لفترة قصيرة.

وبحسب تقرير خاص من موقع GizChina فإن هناك عدد من النصائح والطرق التي يمكنها أن تساعد المستخدمين في الحفاظ على أداء ممتاز لبطاريتهم بنسبة 100٪ لمدة عام كامل على الأقل، ومنها :



استخدم شاحن آبل المعتمد أو الأصلي

ويميل العديد من المستخدمين إلى استخدام أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية في شحن هواتفهم، وهناك بعض العلامات التجارية الجيدة التي يستخدمها الكثيرون كبديل لشواحن آبل الأصلية، ولكن في معظم الحالات ، قد تكون هذه الشواحن خطر على هواتف آيفون وعلى البطارية بشكل كبير نظرا لأنها تفتقر للعديد من عوامل الأمان والحماية الموجودة في شواحن آبل الأصلية.

قلل من أو امنع استخدام أجهزة الشحن السريعة

ويلجأ الكثيرون إلى الشواحن السريعة لشحن البطارية بسرعة، ومع ذلك ، إذا كان لديك متسع من الوقت لشحن هاتفك الذكي لفترة أطول سواء في المنزل أو في المكتب ، فيمكنك استخدام شاحن بقوة 5 وات أو 10 وات، حيث عادةً ما تجعل أجهزة الشحن السريعة الهاتف ساخناً أثناء الشحن، وعندما يسخن الهاتف ، يؤثر بشكل كبير على صحة البطارية.

استخدم شاحن آبل MagSafe اللاسلكي عند الشحن طوال الليل

وينصح التقرير بأنه بالنسبة للمستخدمين الذين يتركون هواتفهم في الشحن طوال الليل، فهذه الحالة عليهم الانتقال إلى شاحن MagSafe اللاسلكي والمعتمد من شركة آبل، حيث عادة ما تكون أجهزة الشحن اللاسلكية أبطأ من أجهزة الشحن السلكية العادية لأنها تستخدم ملفًا من الأسلاك لتوليد المجالات الكهرومغناطيسية.

ومن ناحية أخرى ، تأتي الشواحن السلكية مع محولات صغيرة تولد طاقة الشحن، لهذا السبب ، يعمل الشحن باستخدام شاحن لاسلكي بدرجة حرارة أقل من أجهزة الشحن السلكية.

يجب أن يكون مستوى البطارية دائمًا بين 20 و 80٪



وفقا للتقرير فإن هذه نقطة مهمة للغاية يجب ملاحظتها من أجل الحفاظ على صحة بطارية هواتف آيفون بنسبة 100٪ لفترة طويلة، حيث يتعلق هذا بشكل خاص باستنزاف البطارية تمامًا إلى 0٪.

وتستخدم الهواتف الذكية بطاريات الليثيوم التي لها عدد محدود من دورات الشحن، ولذلك فكلما سمحت للبطارية بالتفريغ تمامًا ، تكون قد استهلكت إحدى الدورات، وكلما حدث ذلك ، كلما استنفدت دورات الشحن وزادت سرعة بطاريتك.

ولذلك يوصى دائمًا بالحفاظ على بطاريتك بين 20 و 80٪ لتجنب استهلاك دورات شحن البطارية، بعد فترة ، اترك الهاتف يشحن بالكامل واستخدمه بالكامل حتى 0٪، حيث يساعد مقياس البطارية على إعادة المعايرة، ومع ذلك ، لا تجعل استنزاف البطارية أو شحنها بالكامل عادة إذا كنت لا تريد أن تنخفض صحة البطارية بسرعة.

لا تعرض هاتفك للحرارة

ويعد تعريض هاتفك الذكي للحرارة عادة سيئة للغاية لأن المواد الكيميائية المستخدمة في بطاريات الليثيوم تتفاعل مع التغير في درجة الحرارة، حيث يمكن أن يؤثر تعريض هاتفك الذكي لأشعة الشمس المباشرة كما أن إبقاء الهاتف في سيارتك معرضا للشمس أو لأي شكل من أشكال الحرارة يؤثر بشكل كبير على أداء البطارية.

ويجب التأكد من إبقاء هاتفك دائمًا في بيئات ذات درجات حرارة باردة لتجنب تدهور البطارية، وعندما تبدأ البطارية في التدهور بسبب الحرارة ، يصبح عمر البطارية قصيرًا تلقائيًا بسبب تفاعل كيميائي داخل البطارية.

تفعيل ميزة Optimized Battery أو “ البطارية المحسنة”

وهناك ميزة في iOS تسمى Optimized Battery Charging أو “ الشحن الأمثل للبطارية” والتي يمكن أن تساعدك على إدارة البطارية أثناء النوم، وما تفعله هذه الميزة هو أنها تراقب استخدامك وروتين الشحن من أجل إدارة الطريقة التي يتم بها شحن البطارية ، من خلال القيام بذلك للمساعدة في الحفاظ على أداء البطارية.

وتعمل هذه الميزة عن طريق السماح لشحن الهاتف بنسبة 80٪ ثم إيقاف عملية الشحن مؤقتًا، ونظرًا لأن الميزة تلاحظ نمط الاستخدام الخاص بك ، فيمكنها التنبؤ بالوقت الذي ستفصل فيه هاتفك عن الشحن، وقبل بضع دقائق من فصل هاتفك عن الكهرباء ، تسمح الميزة باستمرار الشحن حتى يصل إلى 100٪. عندما يحدث هذا ، لا يظل الهاتف قيد الشحن بعد الشحن الكامل لفترة طويلة، ويساعد هذا كثيرًا في الحفاظ على بطاريتك في الأداء الأمثل، كما تساعد هذه الميزة أيضًا الهاتف على البقاء في درجة حرارة منخفضة أثناء الشحن.

كيفية تنشيط شحن البطارية الأمثل



لابد أن يعمل هاتفك الآيفون بنظام التشغيل iOS 13 أو إصدار أحدث حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة، وإذا كان لديك فانقر فوق الإعدادات على هاتفك، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى البطارية واضغط عليها، وبعد ذلك ، اضغط على Battery Health واضغط على Optimized Battery Charging لتنشيط الميزة.



