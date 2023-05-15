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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عقب قرار إزالتها.. مواطنة تناشد بإثبات حقها في قطعة أرض بجانب منزلها..فيديو

صدى البلد

استغاثت المواطنة دعاء أحمد حمدي، القاطنة بشارع خالق ثروت في القناطر الخيرية، بخدمة "بين الناس" التي يقدمها الموقع الاخباري لصدي البلد.

وقالت دعاء أحمد في شكواها، أنه يوجد قطعة أرض بجانب منزلها، وتلك الأرض مُسجلة تابعة للمنزل التي تسكن فيه، وجاء للأرض قرار إزالة من المجلس.

وتابعت دعاء أن قطعة الأرض يبلغ حجمها ٣٠ مترًا، ولها رخصة لبناء ٣ أدوار فوقها، وتفاجأت أنه يوجد لجنة من المجلس تقوم بهدم السور الخاص بقطعة الأرض، وتوجهت للمجلس بكافة المستندات الرسمية التي تثبت حقها في هذه الأرض.

وناشدت دعاء المسئولين المعنيين، لحل هذه المشكلة، وتطالب الوصول لرئيس المجلس وتقديم كافة الورق المطلوب الذي يثبت حقها في ملكية الأرض، وإلغاء قرار الإزالة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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