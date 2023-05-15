عقب قرار إزالتها.. مواطنة تناشد بإثبات حقها في قطعة أرض بجانب منزلها..فيديو

استغاثت المواطنة دعاء أحمد حمدي، القاطنة بشارع خالق ثروت في القناطر الخيرية، بخدمة "بين الناس" التي يقدمها الموقع الاخباري لصدي البلد.

وقالت دعاء أحمد في شكواها، أنه يوجد قطعة أرض بجانب منزلها، وتلك الأرض مُسجلة تابعة للمنزل التي تسكن فيه، وجاء للأرض قرار إزالة من المجلس.

وتابعت دعاء أن قطعة الأرض يبلغ حجمها ٣٠ مترًا، ولها رخصة لبناء ٣ أدوار فوقها، وتفاجأت أنه يوجد لجنة من المجلس تقوم بهدم السور الخاص بقطعة الأرض، وتوجهت للمجلس بكافة المستندات الرسمية التي تثبت حقها في هذه الأرض.

وناشدت دعاء المسئولين المعنيين، لحل هذه المشكلة، وتطالب الوصول لرئيس المجلس وتقديم كافة الورق المطلوب الذي يثبت حقها في ملكية الأرض، وإلغاء قرار الإزالة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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