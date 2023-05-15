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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات تايلاند.. المعارضة تكتسح وزعيمها مستعد لرئاسة الحكومة

زعيم حركة إلى الأمام
زعيم حركة إلى الأمام

أعلن زعيم المعارضة في تايلاند بيتا ليمجارونرات، اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات واستعداده ليصبح "رئيس الوزراء المقبل".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زعيم حزب الحركة "إلى الأمام" المعارض في تايلاند إنه بدأ محادثات ائتلافية وأنه مستعد لتولي منصب رئيس الوزراء.

وصوت التايلانديون أمس الأحد في في أول انتخابات تشريعية منذ الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2020.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اكتسحت أحزاب المعارضة التايلاندية الانتخابات التي أجريت على مستوى البلاد الأحد، حيث وجه الناخبون توبيخًا قويًا لحزب رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا الذي جاء في المركز الثالث. 

ومع فرز أكثر من 99 ٪ من الأصوات، من المتوقع أن يفوز حزب “إلى الأمام” التقدمي بـ 151 مقعدًا، مع احتلال “Pheu Thai” الشعبوي بالمركز الثاني بـ 141 مقعدًا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، غرد زعيم حزب حركة "إلى الأمام" بيتا ليمجارونرات، الذي ركب موجة من دعم الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استعداده لتولي القيادة.

وقال “نعتقد أن تايلاند الحبيبة يمكن أن تكون أفضل، والتغيير ممكن إذا بدأنا اليوم.. حلمنا وأملنا بسيط ومباشر، وبغض النظر عما إذا كنتم ستوافقونني أو لا تتفقون معي، سأكون رئيس وزرائكم. وبغض النظر عما إذا كنت قد صوتت لي أم لا، فسوف أخدمكم”.

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