فريق رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في رابع مباريات نهائي دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، تحديا هاما اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري، في رابع مواجهات الفريقين بدور السوبر للمحترفين.



ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الشباب والرياضة، وتنطلق في السابعة من مساء اليوم، ويعول عليها الجهاز الفني بشكل كبير في الفوز وحسم لقب البطولة.



ويدخل فريق رجال سلة الاهلي المباراة بدوافع كبيرة ، بعد أن الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58.



وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين بفندق الإقامة، أكد خلالها على أهمية التحلي بالتركيز الشديد، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتلافي الأخطاء التي وقعت خلال المباريات الماضية.