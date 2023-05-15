مفاجآت بالجملة.. شوبير يكشف تفاصيل تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تشكيل الأهلي بمواجهة الترجي التونسي في إطار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر إجراء تغييرات عديدة علي تشكيل الفريق.

وأضاف شوبير أن عمرو السولية سيكون فى وسط الملعب بجانب ديانج ومروان عطية مشددا أن أحمد القندوسي أو محمد مجدي أفشة سيكون لهما دور خلال المباراة فى التشكيل الأساسي بوسط الملعب.

واضاف أن علي جانب الهجوم من الممكن أن يشارك خالد عبدالفتاح بالإضافة لمشاركة علي لطفي لتجهيزه لمباريات الدوري في ظل غياب الشناوي للإيقاف.