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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بمعارض أهلا رمضان.. ورش مجانية لتعليم الرائدات الهاند ميد بالإسماعيلية

ورش التعليم
ورش التعليم

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أنه لأول مرة بمعارض أهلا رمضان، تقام ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الهاند ميد والكروشيه  بجناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة جيهان فؤاد، بمعرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

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أضاف رئيس الغرفة التجارية، إنه تلاحظ إقبال السيدات علي شراء منتجات جناح سيدات الأعمال وخاصة الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه، ورغبة بعضهن في تعليم فنونه المختلفة، وبالفعل تم إقامة ورش مجانية بالتنسيق مع العارضات بالمعرض.
 

أوضح "عثمان"، أن الفكرة جاءت من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون الهاند ميد لفتح أبواب جديدة للرزق من خلال رائدات سبق وأن شاركن في المعارض التي تقيمها الغرفة واستفدن منها.

أضاف رئيس الغرفة بمحافظة الإسماعيلية، أن جناح المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالمعرض يهدف إلى تمكين الرائدات من إنشاء مشاريع خاصة، ودعم ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رائدات الأعمال القادرين على توظيف معرفتهن العلمية، في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتشجيعهن لبدء أعمالهن التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بينهن.


من جانبها، أوضحت سحر صالح، رائدة الأعمال بالجناح الإقتصادي وصاحبة الفكرة، أن الورش تأتي في إطار حرصها علي التعاون مع الغرفة التجارية، كنوع من أنواع رد الجميل، خاصة وأنها من العارضات الدائمات بالمعارض المختلفة التي تنظمها الغرفة علي مدار السنوات القليلة الماضية، موجهة الشكر للمهندس احمد عثمان رئيس الغرفة ومجلس الإدارة، لافتة الي أن رائدات الأعمال بالمحافظة تتلقي جميع أوجه الدعم وانها تحاول من خلال الورش المجانية تعليم السيدات الفنون المختلفة للهاند ميد لفتح أبواب رزق جديدة لهن.

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رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية رئيس الغرفة التجارية اهلا رمضان رمضان الاسماعيلية ورش الهاند ميد ميد

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