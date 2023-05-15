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رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: إصدار 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية

صدى البلد

أعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قيام المصلحة بإصدار 3 أدلة  للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بالنسبة للأطباء ،والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات. 

وأوضح مختار توفيق أن الدليل الأول  يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بالنسبة للأطباء ، أما الدليل الثاني يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين ، والدليل الثالث يتضمن يتضمن القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات ، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة علي الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

 

وأضاف  " مختار توفيق " أنه يمكن تحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للأطباء  من خلال الرابط التالي 
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-doctors.pdf


وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-engineer.pdf

وتحميل دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/e-invoice-acc.pdf


وأشار " مختار توفيق  " إلى أن هذه الأدلة توضح كيفية الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، لافتًا إلى هذه الأدلة تتناول بالشرح بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، التسجيل على المنظومة ، والتكويد على المنظومة ، والتكامل مع المنظومة ، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني تتناول شرح طريقة التسجيل وتسجيل نقاط البيع والتكويد على المنظومة .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن إصدار هذه الأدلة يضمن التوعية السليمة للممولين المخاطبين بهذه الأدلة بشأن التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مما يؤدي لتطبيقهم للمنظومة بشكل سليم ، و تيسيرًا  ودعمًا لمبدأ الشفافية بين المصلحة و الممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
وأكد " مختار توفيق " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني ، من خلال إجراءات بسيطة ،وبلا أعباء  إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.

الخزانة العامة للدولة الضرائب المصرية الفاتورة الالكترونية رئيس مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الالكترونية

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