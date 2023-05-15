بشكل نهائي.. الزمالك يقرر عودة محمود علاء لتدعيم الدفاع

شارك اللاعب أحمد حسن قرار عودة محمود علاء للزمالك بشكل نهائي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يقرر عودة محمود علاء بشكل نهائي الموسم المقبل لتدعيم الدفاع".

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أبلغ مسؤولي الأبيض بضرورة عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار للاتحاد السكندري بنهاية الموسم عقب انتهاء إعاراته بعد إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة، في ظل اشتباه الجهاز الطبي بإصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وطلب المدير الفني للأبيض بعودة اللاعب لصفوف الفريق وعدم تجديد إعارته مجددا في ظل حاجة الزمالك لخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.