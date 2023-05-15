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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم أغنية الغراب في السينمات السعودية الخميس المقبل

أغنية الغراب
أغنية الغراب

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية يوم الخميس المقبل، فيلم أغنية الغراب، الذي كان من المنتظر عرضه خلال الفترة الماضية. 

تم تصوير فيلم أغنية الغراب في الرياض، وتدور أحداثه حول شاب يدعى نصار تربطه علاقة صارمة مع والده، وأثناء عمله في إحدى الفنادق وقع في حب فتاة جميلة وغامضة. 

كانت هيئة الأفلام السعودية اختارت الفيلم الروائي "أغنية الغراب" أو "Raven Song" لتمثيل المملكة رسميا في مسابقة الأوسكار لعام 2023 عن فئة أفضل فيلم دولي "ناطق بلغة أجنبية". 

واختارت اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار، فيلم "أغنية الغراب"، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، وبعضوية كل من المخرجة هيفاء المنصور، ورئيس جمعية السينما السعودية المخرجة هناء العمير، والمخرجة والممثلة عهد كامل، والمخرجة شهد أمين، والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمنتج محمد التركي، ومدير مهرجان أفلام السعودية السينمائي والشاعر أحمد الملا.

وقال محمد السلمان، مخرج فيلم "أغنية الغراب" بعد ترشيحه للأوسكار: "أنا سعيد وفخور جدًّا باختيار فيلمي الطويل الأول  ليمثل وطني المملكة العربية السعودية".

واستطرد مخرج أغنية الغراب وهو عمل كوميدي قائلا" الفيلم إحدى ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالسعودية، الذي يشهد طفرة ونموا متسارعين، ويبشر بمستقبل مشرق".

وقدم محمد السلمان قبل فيلمه الروائي الأول "أغنية العراب" عدد من الأفلام القصيرة يعرض منها 2 عبر منصة نتفليكس.

أغنية الغراب Raven Song أفلام السعودية الأفلام السعودية السينما السعودية المملكة العربية السعودية المنتج محمد الترك المخرجة هيفاء المنصور

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