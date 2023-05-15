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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : هل أموال ترشيد تكلفة الكتب الدراسية يمكن توظيفها في أوجه أخرى

رشا كليب عضو لجنة
رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

دعت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وزارة التعليم لتشكيل وحدة اقتصادية تبحث كيفية توفير موارد مالية للوزارة.

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومي للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان – المركز القومي للبحوث التربوية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

وسألت النائبة رشا كليب عن تراجع حجم تكلفة الكتب في الموازنة من 25 مليارا إلي 10 مليارات جنيه، كما تساءلت هل هذا الترشيد الذي تم في الكتب يمكن تنفيذه في أمور أخرى.

وشددت "كليب" علي أهمية جودة التعليم، متسائلة عن مخصصات الجودة وضمان الجودة واعتمادها، مضيفة :" من منطلق حرصنا علي التعليم  يوجد عجز معلمين 320 الف معلم ولذلك نحتاج إلي حل هذا الأمر وكيف نستغل الموارد لتوفير موارد مالية، ولذلك أطالب وزارة التعليم تكوين وحدة اقتصادية تكون بمثابة عقل الوزارة لتوفير موارد مالية للوزارة.

واضافت :" نحن في مرحلة استثنائية ونحتاج إلى قرارات استثنائية.

رشا كليب وزارة التعليم تنسيقية شباب الاحزاب الموازنة العامة

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