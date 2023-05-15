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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يحيي حفلا ضخما بباريس.. صور

صدى البلد

أحيا البوب ستار رامي عياش، حفلا على مسرح التريانو العريق في باريس، ولم يكن عاديا، ليس فقط بامتلاء مدرجات المسرح التي تتسع لأكثر من ألف شخص، بحضور شخصيات فنية وديبلوماسية عربية وفرنسيةـ، وإنما شاء رامي أن يأخذنا معه بصوته وأغانيه إلى الماضي، ليعيد إحياء موسيقى الزمن الجميل، والفن الأوركسترالي إلى الحاضر ولكن على طريقته الخاصة.


هذا الحفل من إنتاج أوركسترا مزيكا وبمشاركة شركة ريان & مارس، حيث قدم البوب ستار رامي عياش ١٥ أغنية من أجمل أغانيه، بتوزيع أوركسترالي جديد، بقيادة الدكتورة د. أمل القرمازي.. واللافت أن الحضور كان من جنسيات عربية مختلفة ممثلة بالجالية العربية بباريس مع حضور فرنسي كبير.
كان الحفل رائعا على جميع المستويات وتفاعل الجمهور مع رامي خارج عن الوصف، ورغم تفاجؤ الجمهور، بالتوزيع الجديد لأغاني رامي عياش مثل أغنية "مبروك" بلون الفلامنكو وغيرها من الأغاني، إلا أن المفاجأة الأكبر هو اندماجهم التام، مع هذا النوع من الموسيقى ومع صوت رامي المتميز بقوته، وفي الوقت ذاته باحساسه وامكانياته العالية الذي ساعده على أداء الأغاني الأوپرالية الصعبة "مثل جبران أو اشتقتلك" بطريقة دقيقة ومعبّرة ليتحول الجمهور إلى كورال يردد الأغانى معه، بحفل يعد من أنجح وأرقى الحفلات العربية بأوروبا.

رامي عياش الحفلات العربية الاوركسترا الزمن الجميل الفلامنكو

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