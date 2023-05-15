تحرك عسكري.. روسيا تعلن منع طائرات ألمانية وفرنسية من انتهاك حدودها

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن مقاتلة روسية من طراز “Su-27” رافقت طائرتين من طائرات الدورية التابعة لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق كانتا تتجهان صوب الحدود الروسية.

ورصدت الرادارات الروسية فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وقال الدفاع الروسية في بيان: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود روسيا، تم الدفع بمقاتلة من طراز Su-27 من قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق في الجو. وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية باسم R وهي طائرة دورية تابعة لقاعدة اوريون من طراز -3 سي تابعة للبحرية الالمانية وطائرة دورية مضادة للغواصات اتلانتك -2 تابعة للبحرية الفرنسية".

وأضافت أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود روسيا، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى موطنها، ولم يُسمح بأي انتهاك الحدود الروسية”.