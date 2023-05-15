رئيس وزراء الأردن: ملتزمون بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة التنافسية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز تنافسيته، لافتا إلى أن الاقتصاد الكلي حقق مؤشرات جيدة بشهادة مؤسسات تصنيف دولية وأخرها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي ثبتت قبل أيام تصنيف الأردن الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء ذلك خلال لقاء بقر رئاسة الوزراء الأردنة اليوم /الاثنين/ مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق خلال المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممتد الذي تزور بعثة الصندوق الأردن لإجرائها.

وتم خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام الأردني ناصر الشريدة ووزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس- بحث علاقات التعاون بين الأردن والصندوق وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة تقوم بكل الإجراءات والخطوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار وتمكينه لتوفير فرص العمل للشباب الأردني وبما يسهم في إيجاد حلول للفقر والبطالة.

من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن إعجابه بالإصلاحات التي ينفذها الأردن والجهود التي تبذلها الحكومة في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، مؤكدا الثقة التي يحظى بها الأردن لدى المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الأردن يشكل قصة نجاح بالحفاظ على استقراره المالي والنقدي رغم التحديات الكبيرة التي يمر به الاقتصاد العالمي والتي تداعت بسببها اقتصاديات أخرى.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن إلى نجاح الأردن في الحفاظ على مستوى منخفض للتضخم يصل إلى 2.9 بالمئة فقط، والحفاظ على تصنيفه الائتماني، وإصدار السندات اليوروبوند بنجاح.