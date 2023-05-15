عاجل
محامى شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات أزمتها مع روتانا.. خاص كباري من الاسباجتي ومشاريع تستخدم الطاقة المتجددة.. تفاصيل مسابقة تريبل s بهندسة حلوان … و الطلاب : تدربنا على سوق العمل أخبار السيارات| جاك الصينية تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة.. مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا أخبار التكنولوجيا.. ميزة تعديل الرسائل متاحة على واتساب.. خدمة جديدة في تيك توك تستهل عملية البحث العملية بدأت.. روسيا تحذر أمريكا من "كابوس" يعلن نهاية الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تنتهي من مناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

اللجنة المشتركة من
اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا "اليوم" برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة المشتركة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى. 

وذلك بحضور ممثلي  وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ، ومصطفى محمد مصطفى مسئول الاتصال السياسي لقطاع الطب العلاجي. 

واستعرض الدكتور محيى حافظ مقدم الدراسة ،كل ما طرح من أفكار واقتراحات أعضاء اللجنة المشتركة والملاحظات التي وردت إلى اللجنة من وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية على مضمون الدراسة.

ومن جانبهم أثنى أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي موضوع الدراسة. 

وفى النهاية وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على تقريرها في شكله النهائي بعد الموافقة على إدراج بعض التعديلات، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الموقر .

الإدارة المركزية الاتصال السياسي الاقتصاد الجهات المعنية الدستورية الدكتور حسين خضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

انتخابات تركيا.. إعلان عاجل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تلاعبات الأصوات

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن استخدام بدائل السكر

الحبس 5 سنوات.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية على فيس بوك

هل ذكر المستشار الألماني أمريكا.. قصة معايير الغرب المزدوجة تجاه روسيا

أحمد سليمان لوزير الرياضة: أنقذوا عمال الزمالك وأخرجوهم من دائرة الصراع

العملية بدأت.. روسيا تحذر أمريكا من "كابوس" يعلن نهاية الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شاهد.. لحظات مرعبة لهجوم قرش النمر على قارب كاياك بـ هاواي

تحذير هام من التقلبات الجوية في هذه المناطق

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

تجميد حسابات وإعفاء سفراء.. قرارات عاجلة من البرهان |شاهد

قرار جديد حول كهربا ومفاجآت قبل لقاء الأهلي والترجي ومباراة السوبر الأفريقي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ