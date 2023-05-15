صحة الشيوخ تنتهي من مناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا "اليوم" برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة المشتركة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات – الرؤى.



وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ، ومصطفى محمد مصطفى مسئول الاتصال السياسي لقطاع الطب العلاجي.

واستعرض الدكتور محيى حافظ مقدم الدراسة ،كل ما طرح من أفكار واقتراحات أعضاء اللجنة المشتركة والملاحظات التي وردت إلى اللجنة من وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية على مضمون الدراسة.

ومن جانبهم أثنى أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي موضوع الدراسة.



وفى النهاية وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، على تقريرها في شكله النهائي بعد الموافقة على إدراج بعض التعديلات، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الموقر .