كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني .

مدير مبيعات

يدعى محمد الخطيب ، بدأ حياته العملية كموظف مبيعات حتى وصل لـ منصب مدير مبيعات في إحدى الشركات، ترك المبيعات واتجه إلى التدريبات واللياقة البدنية والتغذية.



وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم “الغربان” مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصوير المشاهد في عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

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