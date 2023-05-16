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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

الفنانة أسماء أبواليزيد
الفنانة أسماء أبواليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني .

 

مدير مبيعات.. معلومات عن خطيب أسماء أبو اليزيد

 

مدير مبيعات

يدعى محمد الخطيب ، بدأ حياته العملية كموظف مبيعات حتى وصل لـ منصب مدير مبيعات في إحدى الشركات، ترك المبيعات واتجه إلى التدريبات واللياقة البدنية والتغذية.

 


وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم “الغربان” مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصوير المشاهد في  عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ولمتابعة المزيد حول أخبار وخطوبة الفنانة أسماء أبواليزيد من شاب خارج الوسط الفني .. تابع الفيديو جراف التالي:

أسماء أبو اليزيد خطوبتها شاب من خارج الوسط الفني مدير مبيعات محمد الخطيب

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