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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يستفيد منه 2 مليون موظف في الدولة..مفاجأة حول نظام العمل عن بُعد..فيديو

العمل عن بعد
العمل عن بعد

قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن نظام العمل عن بعد موجود في مصر منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف.

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العمل عن بعد ليس كله فوائد.. اعرف الحكاية

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تفاصيل انطلاق العمل عن بعد تجريبيا في وزارة الاتصالات وجهاز التنظيم

وأضاف الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "غير صحيح أن نظام العمل عن بعد بدأ خلال أزمة كورنا".

 

وأشار الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق،: "نظام العمل عن بعد يساهم في زيادة إنتاجية الموظف"، موضحا: "نظام العمل عن بعد يوفر تكلفة النقل عن الموظف".

 

وأوضح الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، : "نظام العمل عن بعد يوفر في استخدام الكهرباء، ويقلل من تكلفة المساحة التي تحتاجها المؤسسات"، مشيرا: "هذا النظام لا يمكن تطبيقه على المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور".

 

وتابع: "سيتم تقييم تجربة نظام العمل عن بعد لمعرفة مدى نجاحها"، لافتا: "نظام العمل عن بعد يمكن يستفيد منه 2 مليون موظف في الدولة، موضحا: "نظام العمل عن بعد لا يعفي الموظفين نهائيا من الحضور لمقر عمله".


 

 

العمل عن بعد التنمية الادارية أزمة كورنا الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق وزير التنمية الإدارية

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