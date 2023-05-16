وكيل مرموش يكشف سبب اختيار اللاعب الانتقال إلى فرانكفورت

كشف أحمد عبدون الوكيل الإعلامي للاعب عمر مرموش، عن سبب انتقاله مؤخرا إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، ورحيله عن فولفسبورج.

وقال عبدون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "آينتراخت فرانكفورت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وهو ليس ناد أصغر من فولفسبورج، بالعكس تذكروا مباراتهم ضد برشلونة عندما حصلت جماهير فرانكفورت على مدرجات كامب نو كاملة".

وأضاف: "الشعبية الجماهيرية وراء انتقال مرموش إلى فرانكفورت، واللاعب انتقل بأهداف جديدة يريد تحقيقها".

واختتم: "عمر مرموش تعلم اللغة الألمانية من أجل التأقلم على الأجواء في ألمانيا رغم أن اللغة الألمانية صعبة للغاية".