أسامة الغزالي حرب: مصر واحدة من الدول القليلة الحاملة لمصطلح القومية

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي الكبير، إن الفكرة الجوهرية التي يقتنع بها هي فكرة الهوية القومية المصرية، فمصر واحدة من البلاد القليلة في العالم التي تحمل مصطلح الأمة المصرية أو القومية المصرية.

وأضاف "حرب"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن مصر انشغلت لفترة طويلة بالقومية العربية، لافتا أنه لا يوجد ما يسمى بالقومية العربية ولكنها عروبة، لأن هناك قوميات مختلفة داخل المنطقة العربية مثل العراقيين والمغربيين والتونسيين وغيرهم.

وأشار إلى أن الميزة الأساسية للقومية المصرية هي أنها قبل التاريخ والأديان، فمصر هي الأمة الوحيدة في التاريخ التي موجود اسمها في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، كما أنها السابقة لكل الأديان والعقائد، لذا يجب أن تكون هويتنا الأساسية هي القومية المصرية.

ولفت أن مصر اكتشفت نفسها في مواجهة العالم الخارجي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ظهور الاكتشافات الفرعونية، وعندما ظهر سعد زغلول في قيادة النضال المصري.