بفستان قصير.. منى ذكي تتألق في ظهور مميز

شاركت الفنانة منى زكي، صوراً جديدة لها في جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود قصير، في لوك كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بأحدث ظهور.

كسر يد منى زكي

كشف أحد خبراء التجميل عن تعرض النجمة منى زكي لكسر في يدها، بعدما نشر صورة لها وهي تضع الجبس على جزء من يدها.

وكانت النجمة منى زكي قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

قالت الفنانة منى زكي إن مسلسل تحت الوصاية بمثابة تحريك للمياه الراكدة قائلة: “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال .. الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين”.

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المراة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم عن إقصاء المرأة، حيث يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".