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تعليم

الأكبرعلى مستوى الجامعات.. وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان يشهدان مسابقة Triple S

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات مسابقة Triple S بكلية الهندسة بالمطرية والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل كلية الهندسة يرافقه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان -  عن سعادته بهذه المشاريع الطلابية الإبداعية، مؤكداً أن شباب مصر هم المستقبل، والدولة داعمة لهم للنهوض بالوطن بعقول أبنائه المبتكرين، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذه المسابقات دائما ما تسهم في تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب من خلال تنظيم العديد من المسابقات العامة مثل مسابقة Triple S ، مبينًا أن هذه المسابقة تهدف لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

وأشار قنديل إلى أن هذه المسابقة تساعد على تبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات والعمل على تنمية ثقافة التنافس بين الطلاب، حيث إن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه المسابقة تساهم فى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع، خاصة أن توجهات القيادة السياسية بأن يكون لدينا إهتمام بالعقول المصرية التى تستطيع أن تخدم بلدنا الغالى.

بدوره، أوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن المسابقة تعد من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات المصرية التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة بحيث تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي.

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أقيمت المسابقة على أسس ومعايير عالمية ‏بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية من أقسام (الهندسة الإنشائية - الهندسة المعمارية - الهندسة الميكانيكية – ميكاترونيكس – سيارات) وذلك  بهدف تعزيز روح التنافس بين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتنمية المواهب والمهارات وتقليل الفجوة بين الدراسة والحياة العملية بعد  التخرج.

وتنقسم المسابقة إلى عدة أقسام وهي (مسابقة تصميم و إنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات و الابتكارات العلمية)، وتم تقييم الفرق المشاركة عن طريق لجان التحكيم المكونة من نخبة من أساتذة الهندسة بالكلية.

وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإبداع والابتكار البحث العلمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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