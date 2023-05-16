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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| البدء بجني محصول مليون شجرة لوزيات بمنطقة تبوك

اللوزيات
اللوزيات

بدأ المزارعون بمنطقة تبوك السعودية حالياً في جني محصول أكثر من مليون شجرة بمنطقة تبوك من اللوزيات المتمثلة في "النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش"، إذ تعد منطقة تبوك موطناً مثالياً وأرضاً خصبة لزراعة مختلف أنواع الفواكه والخضروات.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فذلك نظراً لتميز مناخها وطبيعتها الجغرافية المناسبة للزراعة مما جعل المنطقة تغطي بإنتاجها الوفير من مختلف المنتوجات الزراعية في كل موسم جزءًا كبيرًا من حاجة السوق سواءً في المنطقة أو في بقية مناطق المملكة.

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وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بأن القطاع الزراعي في المنطقة يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة من خلال تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعالة وبناء قدرات المزارعين من خلال منصات الإرشاد الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.


وأوضح الفرع بأن المنطقة تحتضن وفق آخر إحصائية أصدرتها الوزارة 14500مزرعة و 1,580,575 شجرة عنب و 834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15,000 هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى1,300,000 شجرة.

 وعدد أشجار الرمان 80,000 شجرة، والمانجو 58,000 شجرة و 90,000 شجرة حمضيات، واللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و 9850 بيتاً محمياً فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى50,000 هكتار.
 

السعودية منطقة تبوك اللوزيات محصول اقتصاد السعودية

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