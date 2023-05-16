حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. ندوة في ألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة"، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للبيئة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، حيث أدار الندوة أستاذ دكتور عاطف بهجات، عضو لجنة البيئة.

استعرض خلالها الدكتور أيمن سلامة، تاريخ القانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيبن خلال النزاعات العسكرية، وضمان بقائهم على قيد الحياة ومن ثم يسعى القانون إلى حماية البيئة الطبيعية التى من دونها تكون الحياة البشرية مستحيلة.

وتناول آليات القانون الدولي لتجريم أى ضرر يلحق بالبيئة و تحويل المسئول عنه إلى محاكمة جنائية تستوجب المحاكمة و العقاب، وتناول تاريخ الحروب العالمية و أضرارها على البيئة واستخدام السلاح النووى وما آلت إليه من أثار أنهت الحياة في مدينة هيروشيما لعقود.

واستطرد حديثه مؤكدًا أن ما تشهده الساحة اليوم من حروب في مختلف بقاع الأرض لها كبير الأثر في التغيرات المناخية وتغيرات البيئة الطبيعية للبشرية، وأكد على حتمية وضع ضوابط أكثر إلزامًا للدول صاحبة النزاع في أى مكان في العالم لتقليل آثار الإنبعاثات الحرارية وتغير البيئة وتأثير الحروب على الأنهار والبحار والمحيطات.