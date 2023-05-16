رئيس جامعة حلوان: الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتحرير المواطنين من الأمية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعى الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لتحرير المواطنين من الأمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "مصر بلا أمية" وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وأن القيادة السياسية لديها الحرص على التأكيد على أهمية التعليم فى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وقال الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم - إن موضوع محو الأمية من الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة الحوار الوطني، لافتا إلى أن جامعة حلوان حققت انجازات رائدة ومتميزة في تحرير آلاف المواطنين من الأمية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم بذل العديد من المجهودات تمثلت في عدد من المحاور، منها المحور الأول : رؤية ورسالة المشروع وتمثلت الرؤية فى تقديم جامعة حلوان خدمة مجتمعية بالشراكة مع الجهات المعنية لإعداد مواطن متحرر من الأمية قادر على تنمية ذاته ومجتمعه، كما تمثلت الرسالة فى سعي الجامعة من خلال كوادرها البشرية للمساهمة في خدمة المجتمع بدعم الاستدامة بالمجتمع المحيط لتحرير المواطنين من الأمية بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية.

وأشار إلى أن المحور الثاني يأتى فى أهم القرارات الصادرة في المجالس الحاكمة بجامعة حلوان بشأن المشروع القومي لمحو الأمية، والتي من بينها الموافقة على متطلب تخرج طلاب كلية التربية واشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين كحد أدنى للتخرج، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا على مستوى الجامعة لإدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى صدور قرار بحزمة الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب المشاركين بالمشروع .

وتابع قائلا، إن المحور الثالث يتمثل فى ما عقدته جامعة حلوان مع الجهات والهيئات المعنية في الدولة والمجتمع من اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتعظيم دورها في مجال محو الأمية في محيطها المجتمعي، وتضمن هذا المحور مشاركة الجامعة ببرنامج محو الأمية ضمن سبعة قوافل تنموية متكاملة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى الأكثر احتياجاً بمركز الصف بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة، وتكريم مجلس جامعة حلوان ، للطلاب والطالبات الأعلى انجازاً في المشروع على مستوى الجامعة تشجيعاً لهم وتحفيزا لباقي أقرانهم للمشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر، واصدار مطوية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتوعية الطلاب بالحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، بجانب عقد ندوات التوعية التي تم تنفيذها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج والورش التدريبية التي تم تنفيذها لتأهيل طلاب الكليات المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان على إدارة مواقف التعليم والتعلم للدارسين الكبار بفصول محو الأمية .

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن المحور الرابع تمثل في عدد من تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بدءاً من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يناير ٢٠٢٣ ، طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وما هو مسجل بقاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان على مدار تسعة دورات امتحانية على التوالي (١٥٢٩٤) مواطنا ومواطنة من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها من قبل طلاب الجامعة بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدة محافظات ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنوفية ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، البحيرة ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر).

وذكر الدكتور قنديل أن المحور الخامس يتمثل في محاور الخطة المستقبلية المعتمدة للجامعة لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بها للعام الجامعي 2022 /2023 ، والتي تمثلت في تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية التربية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بقرى مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتنسيق والتعاون بين جامعة حلوان والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لاستثمار طاقات طلاب الجامعة المقيمين بتلك القرى في تحرير المواطنين من الأمية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، و ترشيح منسق من كل كلية ليكون عنصر الاتصال والتواصل بين الكلية ومنسق عام المشروع على مستوى الجامعة ، تمهيدا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة محو الأمية ، للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية ، كأحد الأليات المهمة في توعية الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت إشراف السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع السادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المشروع تحت ريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.