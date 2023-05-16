عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتحرير المواطنين من الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعى الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لتحرير المواطنين من الأمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  "مصر بلا أمية" وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وأن القيادة السياسية لديها الحرص على التأكيد على أهمية التعليم فى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

txt

رئيس جامعة عين شمس والسفير الصيني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتبادل العلمي

txt

المجلس الثقافي البريطاني يعلن فوز مدرسة السلام بمسابقة "عالمك" على المستوى الإقليمي

وقال الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم - إن موضوع محو الأمية من الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة  الحوار الوطني، لافتا إلى أن جامعة حلوان حققت انجازات رائدة ومتميزة في تحرير آلاف المواطنين من الأمية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم بذل العديد من المجهودات تمثلت في عدد من المحاور، منها المحور الأول : رؤية ورسالة المشروع وتمثلت الرؤية فى تقديم جامعة حلوان خدمة مجتمعية بالشراكة مع الجهات المعنية لإعداد مواطن متحرر من الأمية قادر على تنمية ذاته ومجتمعه، كما تمثلت الرسالة فى سعي الجامعة من خلال كوادرها البشرية للمساهمة في خدمة المجتمع بدعم الاستدامة بالمجتمع المحيط لتحرير المواطنين من الأمية بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية.

وأشار إلى أن المحور الثاني يأتى فى أهم القرارات الصادرة في المجالس الحاكمة بجامعة حلوان بشأن المشروع القومي لمحو الأمية، والتي من بينها الموافقة على متطلب تخرج طلاب كلية التربية واشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين كحد أدنى للتخرج، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا على مستوى الجامعة لإدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى صدور قرار بحزمة الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب المشاركين بالمشروع .

وتابع قائلا، إن المحور الثالث يتمثل فى ما عقدته جامعة حلوان مع الجهات والهيئات المعنية في الدولة والمجتمع من اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتعظيم دورها في مجال محو الأمية في محيطها المجتمعي، وتضمن هذا المحور مشاركة الجامعة ببرنامج محو الأمية ضمن سبعة قوافل تنموية متكاملة  في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى الأكثر احتياجاً بمركز الصف بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة، وتكريم مجلس جامعة حلوان ، للطلاب والطالبات الأعلى انجازاً في المشروع على مستوى الجامعة تشجيعاً لهم وتحفيزا لباقي أقرانهم للمشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر، واصدار مطوية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتوعية الطلاب بالحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، بجانب عقد ندوات التوعية التي تم تنفيذها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع، هذا بالإضافة إلى العديد  من البرامج والورش التدريبية التي تم تنفيذها لتأهيل طلاب الكليات المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان على إدارة مواقف التعليم والتعلم للدارسين الكبار بفصول محو الأمية . 

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن المحور الرابع تمثل في عدد من تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بدءاً من دورة أكتوبر 2020 حتى دورة يناير ٢٠٢٣ ، طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وما هو مسجل بقاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان على مدار  تسعة  دورات امتحانية على التوالي  (١٥٢٩٤) مواطنا ومواطنة من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها من قبل طلاب الجامعة  بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدة محافظات ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنوفية ، الفيوم ، بني سويف ،  المنيا ، البحيرة ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر). 

وذكر الدكتور قنديل أن المحور الخامس يتمثل في محاور الخطة المستقبلية المعتمدة للجامعة لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بها للعام الجامعي 2022 /2023 ، والتي تمثلت في تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية التربية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية  (حياة كريمة) بقرى مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتنسيق والتعاون بين جامعة حلوان والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لاستثمار طاقات طلاب الجامعة المقيمين بتلك القرى في تحرير المواطنين من الأمية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، و ترشيح منسق من كل كلية ليكون عنصر الاتصال والتواصل بين الكلية ومنسق عام المشروع على مستوى الجامعة ، تمهيدا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة محو الأمية ، للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية ، كأحد الأليات المهمة في توعية الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت إشراف السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  وبالتعاون مع السادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي المشروع تحت ريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل الدولة المصرية التنمية المستدامة مصر بلا أمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

إعلامي: محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

حزنت على وفاة والدها.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

موضوعات متعلقة

كريم همام: خطة معهد إعداد القادة تساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

قرار في التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة أبو عربي الابتدائية بالزقازيق

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

ترشيحاتنا

تتخطي ربع مليون جنيه .. سعر طرحة يثير ضجة على الفيسبوك | اعرف الحكاية

محلل مالي تتوقع قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

بسبب الميراث .. سيدة تشعل النيران بمنزلها وتتهم ابنها

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ظهور مفاجئ لـ إمام عاشور داخل نادي الزمالك|شاهد

قبل مواجهة صن داونز.. لعنة الثالثة عصرا تضرب الأهلي في إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق نشب فى غرفة ابنتهاI مروة عبدالمنعم: اطمئنوا.. الحمد الله

حفاظا على صحة طفلك النفسية.. كلمات لا تتفوهي بها لطفلك

أول مبتور ساقين في العالم يتسلق جبل إيفرست.. من هو؟

تحذير خطير من العثور على حشرة السمكة الفضية داخل المنازل في بريطانيا

فيديو

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ