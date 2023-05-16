أمانة الحوار الوطني تكشف سبب مشاركة الحكومة بجلسات المحاور الثلاثة

رحب المستشار محمود فوزي رئيس الامانه الفنية للحوار الوطني، بالحضور والمشاركين في الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز. الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتي تعد من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وأضاف رئيس الأمانه الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تواجدت داخل جلسات الحوار الوطني برغبتها، لافتاً إلي أن الحكومة هي التي تنفذ البرامج ولديها احصائيات هامة.

وبناء عليه شرفت بوجود الحكومة ونرحب بكافة المقترحات والاراء التي تقدمها الحكومة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تُخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تُخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.