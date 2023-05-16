عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة توعوية بجامعة قناة السويس

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات وذلك بمقر قاعة كلية الآداب  بالجامعة.

حضر الندوة العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية والدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور عادل السعدني عميد كلية اداب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس والدكتور عصام يوسف مسؤول متطوعي القنطرة شرق بمبادرة حياة كريمة ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية بمبادرة حياة كريمة.

كما شارك في الندوة ٤٠٠ طالب من طلاب جامعة قناة السويس تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا والتي جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس .


واكد العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية على أهمية المشروع القومي حياة كريمة وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجاً ويعتبر أهم سمات المشروع هو توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي المجتمعية .

من جانبه أكد العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية أن المبادرة تسعى الي الوصول الي القرى الأكثر فقرا من خلال مراحلها الثلاثة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق .

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المبادرة ستغير شكل الريف المصري الي الأفضل وسيتم توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين من بنية تحتية وخدمات أخرى لم تكن متواجدة من قبل كما تم العمل مؤخرا على مبادرات الحماية الاجتماعية التي وفرت صناديق الخير في كل أنحاء محافظات مصر .

ووجه العميد أحمد سعد الشكر لكل المنسقين والمتطوعين المشاركين في كافة الفاعليات الخاصة بالمؤسسة بمحافظة الاسماعيلية وقدم أيضا الشكر لكل الطلبة المشاركين في الندوة .

كما اشاد بدور جامعة قناة السويس في تعزيز دور الشباب والمشاركة في العمل التطوعي للمؤسسة بجانب الندوات التي تتم داخل الجامعة للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

فيما اشاد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة بدور مؤسسة حياة  كريمة في خدمة المواطنين في كل قرى الريف المصري وما تقدمه من خدمات انسانية وبنية تحتية ومشروعات قومية تعود بالنفع على أهالي القرى المدرجة ضمن المبادرة .

IMG-20230516-WA0006
IMG-20230516-WA0006
IMG-20230516-WA0005
IMG-20230516-WA0005
IMG-20230516-WA0002
IMG-20230516-WA0002
IMG-20230516-WA0003
IMG-20230516-WA0003
IMG-20230516-WA0004
IMG-20230516-WA0004
IMG-20230516-WA0001
IMG-20230516-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا.. تفاصيل

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

قاطرة التنمية.. النقل تصل إلى العاصمة الإدارية وتسهل وصول المواطنين والموظفين لمصالحهم

بسبب الإعلانات المضللة .. الاتحاد الأوروبي يسن قوانين تنظم سوق الهواتف الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ