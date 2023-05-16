ديفيز: مواجهة رجاء أغادير في نصف النهائي تختلف عن مرحلة المجموعات

أبدي ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالأهلي سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 45 – 23، مؤكدًا أنه يسعى بقوة لقيادة الفريق نحو المباراة النهائية والتتويج بلقب البطولة.

وأكد ديفيز أن مواجهة فريق رجاء أغادير المغربي لن تكون سهلة، خاصة أنه فريق مميز للغاية، مشددا على أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين؛ نظرًا لرغبة كل منهما في التأهل للمباراة النهائية، رغم أن المواجهة التي جمعت بينهما في مرحلة المجموعات وانتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 40 – 16، إلا أن مواجهة نصف النهائي ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أن المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية تكون بمثابة ديربي عربي.

وأكد «ديفيز» على أن هدفه الرئيسي هو التأهل للمباراة النهائية، مشددا على أنه سيخوض مواجهة رجاء أغادير بتركيز كبير من أجل تحقيق الفوز.

