بمشاركة سودانية.. حضور عربي مميز بالدورة 76 لمهرجان "كان" اليوم

ينطلق اليوم مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ76، إذ ينتظره رواد وصانعو السينما من جميع أنحاء العالم، وتُعد هذه الدورة مميزة عن باقي الدورات السابقة، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، مثل ناتالي بورتمان، ليوناردو ديكابريو، وهاريسون فورد، ونجوم بوليوود مثل أنوشكا شارما.

ويُشير الناقد الفني، خالد محمود، في مُداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الدورة الـ76 ستشهد تكريم المخرج الكبير، مايكل دوجلاس، بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، إذ يقول "مهرجان كان في الحقيقة من المهرجانات التي تتبنى طوال الوقت المخرجين الشباب بجوار كبار المخرجين، وهذا شيء يُحسب لهم".

ويضيف "مايكل دوجلاس له علامات كثيرة شهدها مهرجان كان، وهذا التكريم بريق كبير يشهده المهرجان الليلة، بالإضافة إلى فيلم الافتتاح، إذ تم اختيار فيلم "jean du Barry "، للنجم العالمي، جوني ديب، ويُعد هذا الفيلم أول إنتاج دولي مُشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، وأول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية؛ للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي، فالافتتاح بنكهة عربية، وهذا شيء يُحسب للسينما السعودية".

ويُشارك في هذه الدورة أكثر من دولة عربية على رأسها تونس، السودان، المغرب، الأردن، وحول هذه المشاركة يقول الناقد الفني، خالد محمود: "المُشاركة العربية تُعد من أهم مميزات الدورة الـ76، خاصة أن الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة التونسية، كوثر بن هنية، يُشارك في المسابقة الرسمية، وهذا معناه أن السينما العربية تخطو خطوات جيدة".

ويُضيف "كما يوجد أول فيلم سوداني يُشارك في مهرجان كان بعنوان "وداعًا جوليا"، وهذا الأمر يُعطينا أكثر من رسالة، وهي أن من حق أي شخص أن يحلم، ومن حق المهرجانات أن تتبنى حلمه، و"وداعًا جوليا" بمثابة الأمل وسط العتمة والحروب التي يعيشها السودان حاليًا".

