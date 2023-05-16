عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشييع جثمان شقيق النائب محمد أبوالعينين إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة|شاهد

جنازة شقيق النائب
جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين

شُيع منذ قليل جثمان الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ شبرامنت بمحافظة الجيزة.

وتواجد النائب محمد أبو العينين ، أثناء تشييع جثمان شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، بمدافن العائلة بشبرامنت، وتلقي واجب العزاء من جانب الحضور من أمام المقابر.

وكان من ضمن الحضور في صلاة الجنازة علي شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، الإعلامي أحمد موسي. 

وحضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب، المستشار القانوني حسام السنهوري، رجل الأعمال أحمد عز، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

1f6da203-16be-4bf1-a223-0e2c05facecd
1f6da203-16be-4bf1-a223-0e2c05facecd
4f6fd53c-6379-4aab-af67-cac3f43f106e
4f6fd53c-6379-4aab-af67-cac3f43f106e
6e78ffbb-fda5-4621-926c-a66f60bf8463
6e78ffbb-fda5-4621-926c-a66f60bf8463
15e1ff2b-61ae-4616-869d-6dbed38ed3ae
15e1ff2b-61ae-4616-869d-6dbed38ed3ae
28cb1d08-c9b8-42df-9e97-1d7dd252d096
28cb1d08-c9b8-42df-9e97-1d7dd252d096
355aa21e-1df3-4932-8482-067d62198ea6
355aa21e-1df3-4932-8482-067d62198ea6
525c18ba-271d-4277-b1b7-3feb640329d2
525c18ba-271d-4277-b1b7-3feb640329d2
711a07e1-f097-47d1-b306-e503836bc141
711a07e1-f097-47d1-b306-e503836bc141
1506cd6b-5fa2-446f-8f9f-90cdc755dc7c
1506cd6b-5fa2-446f-8f9f-90cdc755dc7c
6830b7f7-88cb-413d-9ffc-c497bc67d54d
6830b7f7-88cb-413d-9ffc-c497bc67d54d
abb20a29-8cc8-47c7-9a42-7d6c7be67dde
abb20a29-8cc8-47c7-9a42-7d6c7be67dde
d057c87c-7c4a-4526-ab52-3e02743e4367
d057c87c-7c4a-4526-ab52-3e02743e4367
dbbd6137-da2a-44cb-ad20-434df36217d3
dbbd6137-da2a-44cb-ad20-434df36217d3
e2ad60ec-701e-4076-8e6d-4ddb0946734f
e2ad60ec-701e-4076-8e6d-4ddb0946734f
e48da3ae-d2ec-4453-a5ae-992bf062740e
e48da3ae-d2ec-4453-a5ae-992bf062740e
e64fd375-7c80-4d60-a406-cd04ae0e0c3a
e64fd375-7c80-4d60-a406-cd04ae0e0c3a

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ