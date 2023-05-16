تشييع جثمان شقيق النائب محمد أبوالعينين إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة|شاهد

شُيع منذ قليل جثمان الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة بـ شبرامنت بمحافظة الجيزة.

وتواجد النائب محمد أبو العينين ، أثناء تشييع جثمان شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، بمدافن العائلة بشبرامنت، وتلقي واجب العزاء من جانب الحضور من أمام المقابر.

وكان من ضمن الحضور في صلاة الجنازة علي شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، الإعلامي أحمد موسي.

وحضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب، المستشار القانوني حسام السنهوري، رجل الأعمال أحمد عز، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، محمد وديع رئيس تحرير موقع سي، عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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