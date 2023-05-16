رصد 3 حالات غش خلال امتحاني الهندسة والرسم للشهادة الإعدادية بالدقهلية

أكد مصدر بغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، أن غرفة العمليات رصدت اليوم 3 حالات غش وتصوير ورقه الأسئلة لامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس من قبل طالب و 2 مدرسين وتم استبعادهم واحالتهم للشئون القانونية.

وتم ضبط الطالب"م ن .أ"، بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب بكفر سنجاب، ومدرسة الشهيد على كامل بقرية برمبال مركز منية النصر من المدرس"م.ع ا"، والمدرس "م ع .م ".

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد ادوا اليوم الثلاثاء الامتحان بمادتي الهندسة والتربية الفنية على فترتين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل 582 لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام مايزيد عن 125 الف طالب وطالبة

