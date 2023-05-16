المحرصاوي للمتدربات في مشروع «سفراء الأزهر»: اكتساب المهارات والتدريب المستمر الطريق للنجاح

عقدت اليوم بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة أكثر من 60 متدربا، حاضر فيها الدكتور فاطمة عز الرجال - الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة الأزهر.

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال تفقده لفعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإسعافات الأولية، أن المنظمة من خلال مشروع «سفراء الأزهر» تقدم برامج تدريبة متخصصة في كافة المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وطالب المتدربات بالاستفادة من هذه الدورات وورش العمل التي تعقد لتنمية مهاراتهم لتساعدهم على التأهل لسوق العمل والنجاح في الحياة العملية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة عز الرجال، للمتدربات أهداف الإسعافات الأولية، ومنها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم.

وقالت: إن حقيبة الإسعافات الأولية مهمة للغاية لإجراء تلك الإسعافات، وبينت للمتدربات الطرق الصحيحة لإجراء الإسعافات بطريقة عملية، والقواعد التي يجب أن يتبعها المسعف للحفاظ على حياة المصاب.

وفي نهاية ورشة العمل قامت المتدربات بإجراء بعض الإسعافات الأولية؛ تطبيقا عمليا للتأكد من استيعابهم للإرشادات التي وجهت لهم أثناء المحاضرة.