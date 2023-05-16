ضبط مستحضرات غير صالحة وتحرير 20 محضرا في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية على أماكن تداول الأغذية بمدن نويبع وطور سيناء، وكافة المحلات التجارية، لمجابهة الغش التجاري، وضبط الأسعار، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع هيئة الدواء المصري، وهيئة حماية المستهلك، ومباحث التموين.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتكثيف الحملات الرقابية لمجابهة الغش التجاري، والحد من استغلال التجار للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جرى تحرير 20 محضرًا متنوعًا خلال الحملة، بواقع 6 محاضر، بينهم 2 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضبط كميات من المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية بأحد الصيدليات، ومحضر ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وذلك بمدينة طور سيناء، وجرى التحفظ عليها وإخطار النيابة العامة.

وأوضح أنه جرى خلال حملة التموين بمدينة نويبع، تحرير 14 محضرًا متنوعًا، بواقع 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لمخبز سياحي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

المضبوطات

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